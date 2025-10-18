النائب السيد القفاص يؤدي اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة

أدى النائب السيد سيد أحمد القفاص، اليوم السبت، اليمين الدستورية تحت قبة مجلس الشيوخ، إيذانًا ببدء مهام عمله البرلماني عن محافظة البحيرة ضمن الفصل التشريعي الجديد (2025 – 2030).

وجاء أداء اليمين خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، وسط أجواء احتفالية شهدت حضورًا واسعًا من أعضاء المجلس الجدد، الذين عبروا عن اعتزازهم بالثقة الغالية التي منحها لهم أبناء دوائرهم، مؤكدين التزامهم بالعمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين.

وأكد النائب السيد القفاص، في تصريحات له عقب أداء اليمين، أنه يعتبر عضويته بالمجلس تكليفًا ومسئولية وطنية، مشيرًا إلى أنه سيعمل على نقل صوت أبناء محافظة البحيرة إلى مؤسسات الدولة، والمشاركة بفعالية في مناقشة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطنين.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين النواب والحكومة لدعم خطط التنمية الشاملة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، خاصة في محافظات الدلتا.