مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
ارتفاع أسعار البنزين والسولار.. هل يؤثر على ثمن الخضروات والفاكهة بالأسواق؟
مجلس الشيوخ يفتتح دورته برئاسة "أبو العلا" و"نصير وخالد" معاونين
أسرار المقبرة المعلقة ومقبرة زوجات تحتمس الثالث الأجنبيات بالاقصر| تفاصيل
انتظروا عودة سيرك الدراويش.. محسن صالح يروي تفاصيل تدريب الإسماعيلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

النائب السيد القفاص يؤدي اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة

النائب السيد سيد أحمد القفاص
النائب السيد سيد أحمد القفاص
ساندي رضا

أدى النائب السيد سيد أحمد القفاص، اليوم السبت، اليمين الدستورية تحت قبة مجلس الشيوخ، إيذانًا ببدء مهام عمله البرلماني عن محافظة البحيرة ضمن الفصل التشريعي الجديد (2025 – 2030).

وجاء أداء اليمين خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، وسط أجواء احتفالية شهدت حضورًا واسعًا من أعضاء المجلس الجدد، الذين عبروا عن اعتزازهم بالثقة الغالية التي منحها لهم أبناء دوائرهم، مؤكدين التزامهم بالعمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين.

وأكد النائب السيد القفاص، في تصريحات له عقب أداء اليمين، أنه يعتبر عضويته بالمجلس تكليفًا ومسئولية وطنية، مشيرًا إلى أنه سيعمل على نقل صوت أبناء محافظة البحيرة إلى مؤسسات الدولة، والمشاركة بفعالية في مناقشة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطنين.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين النواب والحكومة لدعم خطط التنمية الشاملة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، خاصة في محافظات الدلتا.

البحيرة محافظة البحيرة السيد القفاص مجلس الشيوخ

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

صورة أرشيفية

خبير: مصر تضع إعادة إعمار غزة على رأس أولوياتها.. وتستعد لمؤتمر دولي

جانب من الجلسة

ياسر جلال يؤدي اليمين الدستورية نائبًا في مجلس الشيوخ

قمة شرم الشيخ للسلام

خبير: قمة شرم الشيخ للسلام دشنت مسارًا جديدًا لحل القضية الفلسطينية

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

شركة شهيرة تسجل 120 عملية استدعاء بسبب عيوب سياراتها

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

