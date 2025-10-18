مأساة في البحيرة | القصة الكاملة لكلب ضال ينهي حياة طف ــل أثناء لعبه في الشارع

تحولت ضحكات الطفل "عادل عطا الشحات" البالغ من العمر 9 سنوات ، إلى صراخ عالى هز قرية دقدوقة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بعدما عقره كلب ضال أثناء لعبه أمام منزله، لينهش رقبته في مشهد مأساوي .

مشهدًا يصعب على القلوب تحمله

الأهالي أسرعوا على صوت صراخ الطفل ، ليجدوا الطفل غارقًا في دمائه، بينما الكلب المسعور يفر من المكان، تاركًا خلفه مشهدًا يصعب على القلوب تحمله.

محاولة إنقاذ الطفل

تم نقل الطفل على الفور إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لمحاولة إنقاذ الطفل ، لكن الجرح في رقبته كان كافيًا ليفارق الحياة.

بلاغًا من مأمور مركز شرطة إيتاي

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود بالواقعة، وتم تحرير محضر ، والتحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم إخطار الوحدة البيطرية بالمركز لضبط الكلب الضال والتعامل مع باقي الحيوانات المشتبه في إصابتها بالسعار، لحماية أرواح الأطفال والأهالي داخل القرية.