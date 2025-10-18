مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، صباح اليوم السبت، وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، راح ضحيته ثلاثة أشخاص بينما أصيب 14 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم عند الكيلو 105 اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين من الانتقال والفحص اصطدام سيارة ميكروباص رقم س ص هـ 8858 والسيارة س هـ ق 2428 ملاكي بمكان الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- محمود عبد الكريم عبد الونيس، 24 عاما، مقيم القاهرة، عبد القادر السيد النجار، 37 عاما، مقيم كفر الشيخ، شريف محمد أحمد، 48 عاما، مقيم القاهرة، أسامة عبد الغنى عبد الهادي، 35 عاما، مقيم الفيوم، محمد عبد الناصر محمد، 30 عاما، مقيم الفيوم، أحمد سعيد محمود، 40 عاما، مقيم المنوفية.

كما أصيب عطية السيد عطية، 20 عاما، مقيم الإسكندرية، محمد السيد أحمد حسن، 33 عاما، مقيم القليوبية، محمد عادل محمد ربيع، 35 عاما، مقيم القاهرة، صالح محمد صالح، 43 عاما، مقيم العامرية، شعبان عبد المالك عبد العال، 50 عاما، مقيم الجيزة، محمد شعبان عبد المالك، 14 عاما، مقيم الجيزة، محمد سعيد صديق عبد المنعم، 23 عاما، مقيم الإسكندرية، هاني سمير محمد أحمد، 45 عاما، مقيم الجيزة.

كما أسفر الحادث عن وفاة كل من:- يحيى أحمد إسماعيل رضوان، 75 عاما، مقيم إمبابة وشخصين مجهولي الهوية، وتم إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

تم التحفظ على السيارتين والجثامين الثلاثة تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث، وجار تقديم الإسعافات الطبية والفحوصات الطبية للمصابين.