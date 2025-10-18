مصرع صغير عقره كلب ضال في البحيرة

لقي صغير مصرعه، إثر تعرضه للعقر من كلب ضال في قرية دقدوقة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول جثة الصغير عادل عطا الشحات عبد الصمد، 9 سنوات، إلى المستشفى ادعاء عقر كلب.

بالانتقال والفحص وبسؤال أهلية المجنى عليه قرروا أثناء قيامه باللعب في الشارع عقره كلب ضال مما تسبب في إصابته بجرح قطعي متهتك في رقبته والذى أودى بحياته في الحال.

بتوقيع الكشف الطبي على المتوفى قرر مفتش الصحة وجود جرح قطعي بالرقبة، وأن الوفاة بسبب عقر كلب مصاب بالسعار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيق.

وتم إخطار الوحدة البيطرية بمركز إيتاي البارود لضبط الكلب الضال حرصا على حياة وأرواح الأطفال والأهالي بالقرية.