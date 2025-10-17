ضبط 47 ألف لتر سولار و240 أسطوانة غاز مهربة للبيع بالسوق السوداء في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة تفتيشية مكبرة على محطات الوقود ومستودعات الغاز بمركز كوم حمادة، بقيادة الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، حيث تابع مدى توافر الوقود والتزام المحطات بالأسعار المُعلنة.

أسفرت الحملة عن ضبط محطة وقود لتصرفها في 47500 لتر سولار بالبيع في السوق السوداء، كما تم ضبط مستودع غاز لتصرفه في 240 أسطوانة غاز منزلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك ضمن تكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز، لضمان انتظام توزيع المواد البترولية ومنع أي تلاعب في الكميات أو الأسعار.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع المراكز والمدن، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين مشددة على أهمية المتابعة الدورية من قِبل الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان توافر المواد البترولية بالمنافذ الرسمية، وضبط الأسعار، وحماية المواطنين من أي استغلال أو ممارسات احتكارية.