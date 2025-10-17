البحيرة.. تحرير محضرين لمحطتي وقود بإيتاي البارود جمعا 24285 لتر سولار

واصلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة جولاتها الميدانية اليوم بعدد من محطات الوقود ومواقف السيارات بنطاق المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية والتعريفة المقررة للمركبات.

تفقدت المحافظ عدداً من محطات الوقود بمدينة كفر الدوار ، وذلك للاطمئنان على توافر المواد البترولية والتأكد من التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة المعتمدة من الجهات المختصة.

وخلال الجولة، تابعت المحافظ موقف أرصدة الوقود بالمحطات ومعدلات التوزيع اليومي، وراجعت سجل (21 بترول) ومنظومة ATG الإلكترونية التي تتيح المتابعة اللحظية لمخزون الوقود وربط البيانات مع الهيئة المصرية العامة للبترول لضمان الشفافية والدقة في المتابعة.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر باستمرار المتابعة الميدانية لكافة القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة مع الانعقاد المستمر لغرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة الموقف أولاً بأول بمحطات الوقود، مع تكثيف الحملات الرقابية على جميع محطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب أو تجاوز، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي مخالفات ولن تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات

وأسفرت الحملات التى تم تنفيذها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن تحرير محضر لإحدى محطات الوقود بكفر الدوار لعدم التزامها بتفعيل منظومة ATG الإلكترونية ، بالإضافة لتحرير محضرين بايتاى البارود لتجميعهما 24285 لتر سولار و 11000 لتر بنزين 80.