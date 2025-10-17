قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد رفع أسعار السولار.. تعرف على تعريفة الركوب الجديد بـالبحيرة| صور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

بعد إرتفاع سعر البنزين .. اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والنقل العام والتاكسي والتوك توك.

وأشارت المحافظ إلى أنه تمت زيادة تعريفة الركوب بنسب تتراوح من 10 إلى 15%، بما يراعي تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق دون أي استغلال للمواطنين.

هذا وقد جاءت التعريفة الجديدة على النحو التالي:

سيارات (السرفيس): 6 جنيهات.

سيارات التاكسي (العداد): فتح العداد 14 جنيهًا، وكل كيلومتر بسعر 1.75 جنيه.

مركبات التوك توك: 7 جنيهات.

قيمة تذكرة مركبات مشروع النقل الداخلي: 6 جنيهات.

ووجهت الدكتورة/ جاكلين عازر جميع الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف، بتكثيف المتابعة الميدانية بجميع المواقف وكذلك الطرق بنطاق المحافظة، لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل مركبة.

كما أكدت على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو تجاوزات، والتصدي للمواقف العشوائية، مع الإعلان عن التعريفة في أماكن واضحة بجميع المواقف لضمان الشفافية وعدم استغلال المواطنين.

وشددت المحافظ على أنه في حال حدوث أي تقاعس من المركبات العاملة على أي خط من الخطوط، سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة بالعدد الذي يغطي نسبة العجز.

كما أنه تم تخصيص خطوط لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في التعريفة أو أسعار الوقود عبر:

الخط الساخن (114)
أو من خلال الأرقام التالية لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة:
0453349447 – 0453356397 – 0453345599 – 0453342134

بالإضافة إلى الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة: ‎01000239547

البحيرة محافظة البحيرة تعريفة الركوب ارتفاع سعر البنزين

