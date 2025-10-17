قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ البحيرة:إلزام السائقين بالإعلان عن الأجرة وتعليق ملصقات بالأسعار الجديدة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

واصلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة جولتها اليوم بتفقد مجمع مواقف دمنهور، لمتابعة سير العمل بالموقف والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة، وانتظام حركة السيارات وتوافرها لخدمة المواطنين.

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، ومدير المواقف، ومدير إدارة المرور ، ورئيس مركز ومدينة دمنهور.

وخلال جولتها، اكدت المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مع إلزام جميع السائقين ومركبات الأجرة بوضع ملصقات واضحة بقيمة الأجرة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي، إلى جانب تعليق لافتات داخل المواقف بالتعريفة الرسمية المعتمدة.

كما التقت المحافظ بعدد من السائقين والركاب داخل سيارات الأجرة واستمعت لهم مؤكدةً على عدم دفع أي مبالغ تزيد عن التعريفة الرسمية المقررة، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة أو تلاعب في الأجرة أو خطوط السير، وأن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق بين إدارات المواقف والمرور والتموين والوحدات المحلية لضمان الانضباط الكامل.

واكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجاوزات.

يأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة بزيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، وغاز تموين السيارات.

هذا وتهيب محافظة البحيرة بالسادة المواطنين في حالة وجود أي شكوى فيما يخص سعر الوقود أو التعريفة الخاصة بالأجرة الاتصال على أي من الأرقام التالية:

الخط الساخن 114
وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام التالية 
0453349447
0453356397
0453345599
0453342134
بالإضافة الى الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة 
‎01000239547

