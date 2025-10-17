قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحيرة.. حملات على محطات الوقود وأرقام لشكاوى التسعيرة الجديدة

أجرت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة صباح اليوم جولة ميدانية تفقدت خلالها محطتين لوقود السيارات بمدينة دمنهور، للاطمئنان على توافر المواد البترولية والتأكد من التزام المحطات بالتسعيرة الرسمية الجديدة.

وخلال الجولة تابعت محافظ البحيرة موقف أرصدة المواد البترولية بمحطتى الوقود، للتحقق من انتظام سير العمل والتوزيع اليومي، وقامت بمراجعة سجل (21 بترول)، والاطلاع على منظومة ATG الإلكترونية، التي تتيح المتابعة الآلية لمخزون المحطة وربط البيانات مباشرةً مع الهيئة المصرية العامة للبترول لضمان الشفافية والدقة في متابعة الأرصدة.

وشددت المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع محطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من توافر أرصدة المواد البترولية وانتظام العمل بها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع أي تلاعب أو تجاوز في الأسعار، والالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.

وتؤكد الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمراكز والمدن، مع تفعيل غرف العمليات والتواصل الفوري بين الجهات المعنية من تموين، مرور، ومواقف، وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة والتأكد من الالتزام الكامل بها على أرض الواقع.

وتناشد محافظة البحيرة جميع المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الركوب من خلال الأرقام التالية:

الخط الساخن 114
وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام التالية
0453349447
0453356397
0453345599
0453342134
بالإضافة الى الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة
‎01000239547

