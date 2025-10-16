ضبط أدوية بشرية منتهية الصلاحية خلال حملات مكبرة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيل المديرية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، حملات على الصيادلة والأسواق والأنشطة التجارية.

وشنت حملة رقابية مكبرة بمدينة المحمودية بإشراف هيثم العشرى، رئيس الرقابة التموينية، وكانت الحملة مكونة من محمد فرج، المفتش الأول بالإدارة، والدكتورة نهال أبو المكارم، من العلاج الحر، وأحمد العسكري، من الرقابة والمتابعة بالمحافظة، وحسنى النجار، من مراقبة الأغذية.

أسفرت الحملات عن ضبط كمية كبيرة من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في هذه الوقائع.

وفي وقت سابق شنت حملة تموينية بمركز دمنهور، بإشراف مصطفى غريب، مدير الإدارة، علي أبو زيد، رئيس الرقابة، خالد الفخرانى، مفتش بالإدارة، ونهى الشحات، مفتش الإدارة، السيد الحوشي، بقسم الرقابة بالإدارة.

واسفرت الحملات عن ضبط عدد 12 مخبزًا لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 18 جرام، وتحرير مخالفين متنوعة في مجال المخابز عدم نظافة، عدم وجود سجل، وتنفيذ عدد 7 قرارات نيابة عامة في المضبوطات التموينية.