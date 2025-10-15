خدمات طبية لـ 272 مواطنًا خلال قافلة مجانية بالبحيرة

شددت دكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر إحتياجاً وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ومؤسسة راعي مصر بتنظيم قافلة مجانية بقرية زهرة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات متنوعة لعدد 272 حالة بمختلف التخصصات باطنة و رمد و أسنان و أطفال و عمل نظارات طبية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.