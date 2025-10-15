تموين البحيرة: ضبط 35 طن سمك ماكريل و كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية ومواجهة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد هدية، وبالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، حملات تموينية مكبرة بنطاق مركز كفر الدوار.

أسفرت عن ضبط 30 طن سمك ماكريل و5 طن كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من الثلاجات المخصصة لحفظ السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد محافظ البحيرة على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية لضبط المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالسلع الغذائية.