بعد إغلاق باب الترشح لانتخابات النواب.. 225 مرشحًا يتنافسون على 18 مقعدًا فرديًا بالبحيرة

أغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بعد أسبوع كامل من استقبال طلبات الترشح داخل مقر اللجنة العامة بمحكمة دمنهور الابتدائية.

وبلغ عدد المرشحين 225 مرشحا من الأحزاب والمستقلين على مستوى دوائر محافظة البحيرة، يتنافسون على 18 مقعدا في مجلس النواب.

وتقدمت أحزاب مستقبل وطن بعدد 6 مرشحين، وحماة وطن بعدد 3 مرشحين، والجبهة الوطنية باثنين من المرشحين، والشعب الجمهوري دفع بمرشح، والإصلاح والنهضة دفع بمرشحين، ودفع حزب النور والكرامة والمحافظين والمصري الديمقراطي والتحالف الاشتراكي بمرشح واحد لكل منهم.

وتضم انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة 9 دوائر انتخابية، وهي:

الدائرة الأولي: مقرها قسم دمنهور وتضم بندر ومركز دمنهور، مخصص لها 3 مقاعد.

الدائرة الثانية: مقرها قسم كفر الدوار، وتضم بندر ومركز كفر الدوار، مخصص لها 3 مقاعد.

الدائرة الثالثة: مقرها مركز أبو حمص، تضم أبو حمص وإدكو، مخصص لها مقعدين.

الدائرة الرابعة: مقرها مركز المحمودية، تضم المحمودية والرحمانية ورشيد، مخصص لها مقعدين.

الدائرة الخامسة: مقرها مركز حوش عيسي، مخصص لها مقعد واحد.

الدائرة السادسة: مقرها مركز الدلنجات، ومخصص لها مقعد واحد.

الدائرة السابعة: مقرها مركز أبو المطامير، وتضم وادي النطرون والنوبارية وأبو المطامير، مخصص لها مقعدين.

الدائرة الثامنة: مقرها مركز إيتاي البارود، وتضم شبراخيت وإيتاي البارود، مخصص لها مقعدين.

الدائرة التاسعة: مقرها مركز كوم حمادة، وتضم كوم حمادة وبدر، مخصص لها مقعدين.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين الأولى منها داخل 14 محافظة، والثانية في 13 محافظة، وذلك للنظامين الفردي والقائمة، حيث تضم المرحلة الأولى بالنظام الفردي 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.