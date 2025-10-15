ضبط مصنع أسمدة وتقاوي مغشوشة بداخله 3204 أطنان مواد خام في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر بالبحيرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع ملحق به مخزنين كائن بالبحيرة، لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات والتقاوي الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته أكثر من 3204 طن مواد خام وأسمدة ومخصبات زراعية وتقاوي ومنتج نهائي مجهولة المصدر غير صالح للاستخدام الزراعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.