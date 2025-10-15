عودة الطيور المهاجرة إلى بحيرة القرعون.. مؤشر إيجابي لتحسن البيئة اللبنانية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن عودة الطيور المهاجرة إلى بحيرة القرعون تُعد دليلاً على تحسن البيئة اللبنانية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث كان من أبرز الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في لبنان.

أهمية بحيرة القرعون

تعتبر بحيرة القرعون واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في لبنان، وتستوعب أكثر من 220 مليون متر مكعب من المياه.

تقع البحيرة في منطقة البقاع شرق لبنان، وتعد مصدرًا رئيسيًا لتخزين مياه نهر الليطاني، الذي يمتد من الجنوب إلى البقاع شرق البلاد.

الطيور المهاجرة: محطة للراحة

على مر السنوات، اشتهرت بحيرة القرعون كمحطة رئيسية للطيور المهاجرة التي تتوقف فيها للراحة والشرب قبل متابعة رحلاتها الطويلة.

وقد شكل موسم هجرة الطيور أحد أهم المواسم السياحية في البحيرة.

التدهور البيئي في السنوات الماضية

شهدت السنوات الماضية تدهوراً بيئياً كبيراً في بحيرة القرعون نتيجة لغياب الإدارة، الفراغ الرئاسي، والأزمات المالية والاقتصادية التي مر بها لبنان.

هذا الوضع أدى إلى تلوث البحيرة وتحولها من معلم سياحي إلى منطقة تعاني من أزمة بيئية حادة.

عودة الطيور كمؤشر إيجابي

العام الحالي يشهد تغيراً ملحوظاً، حيث إن عودة الطيور المهاجرة إلى البحيرة تعد بمثابة مؤشر إيجابي على تحسن الأوضاع البيئية في المنطقة.

هذه العودة تعكس أيضاً الجهود المبذولة لتحسين الوضع البيئي في لبنان بشكل عام.