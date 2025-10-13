رئيس وزراء لبنان الأسبق: قمة شرم الشيخ لحظة تاريخية لإحلال السلام في المنطقة

أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن ما حدث اليوم في قمة السلام بشرم الشيخ يُعد أمرًا في غاية الأهمية ويمثل لحظة تاريخية لإحلال السلام في المنطقة.

وأوضح فؤاد السنيورة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يجب أن يُرسل إلى مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن خطة ترامب ذات العشرين نقطة تتضمن العديد من المفارقات والتفسيرات التي تختلف من طرف إلى آخر، في حين أن إسرائيل لا تزال متمسكة بأحلامها التي لا تستند إلى أي أساس من الواقع.

وأضاف فؤاد السنيورة، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت بمثابة تحفيز بشأن الوضع في جنوب لبنان، لافتًا إلى ضرورة العمل على طمأنة اللبنانيين بالعودة إلى قراهم وبلداتهم بعد الانتهاء من عملية نزع سلاح الجنوب اللبناني.

ونوه فؤاد السنيورة، بأنه من الضروري على الحكومة اللبنانية تطبيق ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء، مشددًا على أن لا مكان لأي تيارات أو تنظيمات مسلحة خارج إطار الدولة الوطنية، وأن سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل، ولم يحمِ لبنان، ولا حتى الحزب نفسه.