خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري

أكد العميد خالد عكاشة، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي، من شرم الشيخ، أن قمة السلام شهدت نقاشات معمقة حول ترتيبات المرحلة المقبلة من اتفاق السلام، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على جدية الأطراف في المضي قدمًا نحو الاستقرار.

وأشار "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرعاية مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، وهي المبادرة التي حظيت بترحيب وقبول من الجانب الأمريكي، مشددًا على أن المؤتمر سيكون منظمًا بدقة عالية من حيث تحديد الأدوار وآليات التمويل، لضمان تنفيذ عملية الإعمار في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن النجاح والحماس اللذين شهدهما اجتماع شرم الشيخ يمثلان دافعًا قويًا لاستكمال مراحل الاتفاق الأخرى، وعدم الاكتفاء بوقف الحرب أو إطلاق سراح الرهائن فقط، بل التوسع نحو إعادة إعمار القطاع وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ونوها بأن خطة إعادة الإعمار ستُنفذ وفق المشروع المصري الذي تم اعتماده خلال القمة العربية الطارئة، ليكون منهج العمل المعتمد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود خطوات متقدمة لدعم السلطة الفلسطينية، وهو ما ظهر جليًا من خلال حضور الرئيس محمود عباس وتوافق عربي ودولي على أن تتولى السلطة إدارة المرحلة القادمة.