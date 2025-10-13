شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها صورا جديدة من مكة المكرمة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وفأجات شيماء سيف جمهورها بالظهور بالنقاب ،مما حازت الصورة على أعجاب ودهشة متابعيها.

يذكر ان تحدثت شيماء في عن نظرتها للحياة ودورها كامرأة عربية في مجتمع يحمّل النساء أعباءً تفوق الرجال، مؤكدةً أنها ترفض الاستسلام لتلك الضغوط، وترى أن الانتقادات التي تواجهها المرأة القوية دليل على تأثيرها ونجاحها.

وقالت شيماء: “أفضل أن أكون دائمًا مصدرًا لسعادة الناس وليس لحزنهم”، موضحةً أن الكوميديا وأن المجال الأقرب إلى قلبهاو لا تزال لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم حب الجمهور الكبير لها.

وأضافت: “دائمًا عندما أقابل الناس في الشارع يكون طلبهم الدائم مني أن أكثِر من الأعمال التي تضحكهم وتساعدهم على الهرب من ضغوطات الحياة.”

وكشفت الفنانة عن استعدادها لخوض أولى بطولاتها السينمائية في فيلم كوميدي درامي تعمل على تطويره بعناية وحرص، مؤكدةً رغبتها في تقديم عمل يُخلّد في ذاكرة الجمهور.

واختتمت حديثها بقولها: “أفضل أن يُذكر اسمي ‘شيماء سيف’ فقط، وأن ترافقه ابتسامة في أذهان الناس، فذلك يكفيني ويرضيني.”