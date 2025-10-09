شيماء سيف تكشف لـ”Vogue” عن وجهها الآخر: “أفضل أن أكون مصدرًا لسعادة الناس”

في أحدث ظهور لها مع مجلة Vogue، أطلت الممثلة والكوميدية المصرية شيماء سيف بصور مفعمة بالحيوية والثقة، كاشفةً عن جانب جديد من شخصيتها بعيدًا عن الكوميديا المعتادة.

وتحدثت شيماء في الحوار عن نظرتها للحياة ودورها كامرأة عربية في مجتمع يحمّل النساء أعباءً تفوق الرجال، مؤكدةً أنها ترفض الاستسلام لتلك الضغوط، وترى أن الانتقادات التي تواجهها المرأة القوية دليل على تأثيرها ونجاحها.

وقالت شيماء: “أفضل أن أكون دائمًا مصدرًا لسعادة الناس وليس لحزنهم”، موضحةً أن الكوميديا وأن المجال الأقرب إلى قلبهاو لا تزال لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم حب الجمهور الكبير لها.

وأضافت: “دائمًا عندما أقابل الناس في الشارع يكون طلبهم الدائم مني أن أكثِر من الأعمال التي تضحكهم وتساعدهم على الهرب من ضغوطات الحياة.”

وكشفت الفنانة عن استعدادها لخوض أولى بطولاتها السينمائية في فيلم كوميدي درامي تعمل على تطويره بعناية وحرص، مؤكدةً رغبتها في تقديم عمل يُخلّد في ذاكرة الجمهور.

واختتمت حديثها بقولها: “أفضل أن يُذكر اسمي ‘شيماء سيف’ فقط، وأن ترافقه ابتسامة في أذهان الناس، فذلك يكفيني ويرضيني.”