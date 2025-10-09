قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق
ترامب: السلام في الشرق الأوسط سيكون مستدامًا.. وعدة دول ستقدم أموالا كثيرة لغزة
ترامب: سيكون هناك مراسم لتوقيع اتفاق غزة في مصر
غزة سيعاد إعمارها.. ترامب: ممتن لقادة مصر وقطر وتركيا على مساعدتهم للتوصل إلى اتفاق غزة
بيان ترحيب من برلمان الاتحاد من أجل المتوسط حول التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيماء سيف تكشف لـ”Vogue” عن وجهها الآخر: “أفضل أن أكون مصدرًا لسعادة الناس”

شيماء سيف
شيماء سيف
يارا أمين

في أحدث ظهور لها مع مجلة Vogue، أطلت الممثلة والكوميدية المصرية شيماء سيف بصور مفعمة بالحيوية والثقة، كاشفةً عن جانب جديد من شخصيتها بعيدًا عن الكوميديا المعتادة.

وتحدثت شيماء في الحوار عن نظرتها للحياة ودورها كامرأة عربية في مجتمع يحمّل النساء أعباءً تفوق الرجال، مؤكدةً أنها ترفض الاستسلام لتلك الضغوط، وترى أن الانتقادات التي تواجهها المرأة القوية دليل على تأثيرها ونجاحها.

وقالت شيماء: “أفضل أن أكون دائمًا مصدرًا لسعادة الناس وليس لحزنهم”، موضحةً أن الكوميديا وأن المجال الأقرب إلى قلبهاو لا تزال لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم حب الجمهور الكبير لها.

وأضافت: “دائمًا عندما أقابل الناس في الشارع يكون طلبهم الدائم مني أن أكثِر من الأعمال التي تضحكهم وتساعدهم على الهرب من ضغوطات الحياة.”

وكشفت الفنانة عن استعدادها لخوض أولى بطولاتها السينمائية في فيلم كوميدي درامي تعمل على تطويره بعناية وحرص، مؤكدةً رغبتها في تقديم عمل يُخلّد في ذاكرة الجمهور.

واختتمت حديثها بقولها: “أفضل أن يُذكر اسمي ‘شيماء سيف’ فقط، وأن ترافقه ابتسامة في أذهان الناس، فذلك يكفيني ويرضيني.”

مجلة vogue شيماء سيف امرأة عربية الكوميديا فيلم كوميدي درامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

حالة الطقس

أمطار بعدة محافظات.. واحذروا الأمواج بشواطئ هذه المدن| الطقس اليوم

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ترشيحاتنا

فيتامينتات للنساء فقط

لصحتك وجمالك.. 7 فيتامينات مهمة للنساء

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الذهب يواصل ارتفاعه

جنون المعدن الأصفر.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 21 يسجل 5410 جنيها للجرام

بالصور

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن بسرعة.. خداع الجسم بالجاذبية يحفز حرق الدهون دون حمية أو رياضة شاقة

نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد