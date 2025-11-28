قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي
هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها
هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا
بسبب كيس شيبسي.. تفاصيل تعدى صاحب معرض سيارات علي فتاة معاقة بطوخ
مصدر يكشف سبب غياب أحمد ربيع عن مباريات الزمالك
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
محافظات

محافظ البحيرة: دفع العمل في مختلف المشروعات وتحقيق رضا المواطن أولوية قصوى

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على دفع العمل بكافة القطاعات والمشروعات، وخاصة ذات الأولوية لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وخاصة بالقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمستشفى بدر المركزي لمتابعة الأعمال الجارية بها والوقوف على معدلات التنفيذ ودفع العمل بها،

وذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، والدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، و عمر لبيب، رئيس مدينة بدر.

كما تفقدت الدكتورة جاكلين عازر الأقسام التي دخلت الخدمة الصحية ومنها قسم الاستقبال والعيادات الخارجية.
وتابعت سير الأعمال الجارية بالمبنى الرئيسي للمستشفى، المكوّن من بدروم وخمسة أدوار متكاملة، والمباني الملحقة المجهزة لاستيعاب مختلف الخدمات الطبية وتم الاطلاع على معدلات التنفيذ.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على الإسراع في إنهاء الأعمال المتبقية تمهيدًا لافتتاح المستشفى قريبًا، مشيرة إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد طفرة حقيقية وتطويرًا شاملًا للارتقاء بالخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية متكاملة لأهالي مركز بدر والمناطق المجاورة.

كما وجهت بتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ لضمان الالتزام بافتتاح المستشفى بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في إنجاز المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

أحمد عبدالرؤوف

أحمد عبد الرؤوف: الزمالك يلعب للفوز على كايزر تشيفز ونسعى لتعويض الغيابات

خالد الغندور

قمة الاحترام.. خالد الغندور يعلق على تدخل الخطيب في قضية رمضان صبحي

انطلاق معسكر المحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام تحت إشراف FIFA

انطلاق معسكر المحاضرين ومعدي اللياقة البدنية للحكام تحت إشراف FIFA

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

