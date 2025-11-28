محافظ البحيرة: دفع العمل في مختلف المشروعات وتحقيق رضا المواطن أولوية قصوى

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على دفع العمل بكافة القطاعات والمشروعات، وخاصة ذات الأولوية لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وخاصة بالقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمستشفى بدر المركزي لمتابعة الأعمال الجارية بها والوقوف على معدلات التنفيذ ودفع العمل بها،

وذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، والدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، و عمر لبيب، رئيس مدينة بدر.

كما تفقدت الدكتورة جاكلين عازر الأقسام التي دخلت الخدمة الصحية ومنها قسم الاستقبال والعيادات الخارجية.

وتابعت سير الأعمال الجارية بالمبنى الرئيسي للمستشفى، المكوّن من بدروم وخمسة أدوار متكاملة، والمباني الملحقة المجهزة لاستيعاب مختلف الخدمات الطبية وتم الاطلاع على معدلات التنفيذ.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على الإسراع في إنهاء الأعمال المتبقية تمهيدًا لافتتاح المستشفى قريبًا، مشيرة إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد طفرة حقيقية وتطويرًا شاملًا للارتقاء بالخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية متكاملة لأهالي مركز بدر والمناطق المجاورة.

كما وجهت بتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ لضمان الالتزام بافتتاح المستشفى بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في إنجاز المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.