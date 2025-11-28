بسبب كيس شيبسي.. تفاصيل تعدى صاحب معرض سيارات علي فتاة معاقة بطوخ

واصلت جهات التحقيق بطوخ بمحافظة القليوبية، أعمالها في واقعة اتهام صاحب معرض سيارات بهتك عرض فتاة من ذوي الهمم، وذلك بعد تقدم أسرة المجني عليها ببلاغ رسمي ضد المتهم.



وكشفت التحقيقات أن الفتاة كانت تتردد على محل بقالة تمتلكه زوجة المتهم بشقة بمسكنهم والمجاور لمنزل جدتها، وخلال تواجدها لشراء كيس شيبسي استدرجها المتهم إلى داخل شقته، وقام بالتعدي عليها جنسيا مستغلًا وضعها الصحي في ظل غياب زوجته وأولاده عن المنزل.



تهديد المجنى عليها



كما تبين أن المتهم قام بتهديدها بعد تصويرها، وأخبرها بأنه سيخبر والدتها إذا لم تعد إليه مرة أخرى لتقوم بضربها، ما أصابها بالخوف ومنعها من الإفصاح عما حدث في البداية.



كما أوضحت أنها تعرضت لمحاولة استدراج أخرى خلال خروجها من المدرسة، إلا أن لم تذهب له وبعد ذلك أصيبت بإعياء وأن والدتها لاحظت وجود تغيّر في حالتها، وبعد توقيع الكشف الطبي عليها، تبيّن وجود آثار تشير إلى تعرضها للاعتداء الجنسي، ما دفع أسرتها لتحرير محضر بالواقعة.



وكانت قد أمرت جهات التحقيق المختصة في طوخ بمحافظة القليوبية، بتجديد حبس صاحب معرض سيارات بإحدى قرى طوخ، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حياله بواقعة اتهامه بهتك عرض فتاة من ذوي الهمم.



بلاغ بالواقعة



البداية بتلقي اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغًا من المواطن أ.م.أ، يتهم فيه المدعو السيد م.أ، 38 عامًا، صاحب معرض سيارات، بالتعدي جنسيًا على نجلته أ.أ.م 17 سنة، طالبة بالمدرسة الفنية – دمج من ذوي الهمم.



وبحسب أقوال والد المجني عليها، فإن ابنته تعرضت للتهديد والاعتداء أكثر من مرة، حيث هددها المتهم بالذبح في أول واقعة، قبل أن يكرر تعديه عليها خلال ترددها على المكان مع جدتها.

وأضاف الأب أن الأسرة لم تعلم بالجريمة إلا بعد شعور ابنته بحالة صحية سيئة، وبالكشف الطبي أكد الطبيب تعرضها للاعتداء ووجود تمزق بغشاء البكارة.



وبإجراء التحريات، بقيادة المقدم مصطفى كامل تبين صحة الواقعة.وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وحرر المحضر رقم 12797 لسنة 2025 إداري مركز طوخ، وتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانونى، كما أمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعي لإجراء الفحص اللازم وإعداد تقرير.