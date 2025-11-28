قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الغد.. أجواء خريفية وأمطار تضرب بعض المحافظات
"الزراعة": 7.5 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
معهد تيودور بلهارس يحتفل بتخرج الدفعة الخامسة من المعهد الفني للتمريض
وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية كرواتيا
أول تعليق لإدارة مدرسة قايتباي بعد إخلاء سبيل السائق في واقعة التعدي على الطالبات
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

محمود نوفل

 أفادت وكالة الأنباء السورية سانا ؛ بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مدنيين في ريف القنيطرة عقب فعالية دعما لوحدة سوريا ورفضا لجرائمه.

وأعلنت الإخبارية السورية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على بيت جن إلى 13  بينهم نساء وأطفال فيما لا يزال آخرون عالقين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق؛ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابطان وجندي احتياط بجروح خطيرة، بالإضافة إلى جندي احتياط آخر أصيب بجروح متوسطة، وضابط وجندي احتياط بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق نار غير اعتيادي في بيت جن، سوريا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش  الإسرائيلي أن قوات من لواء الاحتياط "رأس الحربة" (55)، التابع للفرقة 210، شنت عملية لاعتقال مشتبه بهم من تنظيم الجماعة الإسلامية، بناءً على معلومات استخباراتية وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفى، وأُبلغت عائلاتهم. واكتملت العملية، وأُلقي القبض على جميع المشتبه بهم، وتم القضاء على عدد من الإرهابيين.

وأفادت وكالة “صابرين نيوز”، بمقتل 9 أشخاص في اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في بلدة بيت جن السورية. وبحسب التقرير، لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاض منزل تضرر هناك.


و أعلنت  قناة سوريا تي في، أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة من سكان بلدة بيت جن جنوب البلاد، قبل انسحابها منها.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير محلية بوقوع تبادل لإطلاق النار بين أهالي البلدة وقوة تابعة للجيش  الإسرائيلي كانت تقوم بدورية في البلدة. 

وردت أنباء عن إطلاق نار من مروحيات قتالية ونيران مدفعية في المنطقة.
 

