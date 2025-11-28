أول رد من سوريا على العدوان الإسرائيلي ضد بيت جن

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، إدانتها العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق والاعتداء على الأهالي وممتلكاتهم، ما أدى لاندلاع اشتباكات مع السكان.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها : قصف الاحتلال بعد فشل التوغل يشكل جريمة حرب، خلّفت أكثر من 10 قتلى، ونزوحا واسعا للمدنيين".

كما حمّلت الوزارة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان والدمار، معتبرة أن الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات رادعة تحترم القانون الدولي.