سوريا ..الدفاع المدني : فرقنا لم تتمكن من دخول بيت جن

أكد الدفاع المدني السوري أن فرقه لم تتمكن من دخول بيت جن لإسعاف المصابين في ظل استمرار الاحتلال باستهداف أي حركة.

ومن جانبه ؛ ذكرت قناة الإخبارية السورية انه لا يزال هناك مصابون عالقون تحت الأنقاض جراء التوغل الإسرائيلي في بيت جن ، مشيرة إلى العدوان الإسرائيلي على بيت جن أسفر عن 10 قتلى وإصابة آخرين

أفادت وسائل إعلام سورية باستشهاد 10 سوريين بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرون في قصف مدفعي وصاروخي إسرائيلي استهدف بلدة بيت جن في ريف دمشق والتي تبعد نحو 10 كم من الحدود مع إسرائيل وجبل الشيخ.

وذكرت تقارير إخبارية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول اعتقال أحد سكان البلدة فاندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلحة مع الأهالي استمرت لمدة ساعتين.





ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أنه تمت محاصرة جنود الاحتلال عند توغلهم في البلدة، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال استخدم المدفعية ومسيرات لتخليص جنوده المحاصرين خلال الاشتباكات.