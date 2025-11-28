نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني

أكد عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سعادته بالتواجد في جنوب أفريقيا، خاصة وأنه جاء إلى هنا كثيرًا، موضحًا أنها المرة الأولى له في بلوكواني.

وأضاف في المؤتمر الصحفي:" نسعى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ونعلم أن فريق كايزر تشيفز فريق كبير، والزمالك أيضًا فريق كبير وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز".

وتابع عمر جابر: " نعلم الكرة الجنوب أفريقية جيدًا ولعبنا الموسم الماضي أمام ستيلينبوش، ونحترم الكرة في جنوب أفريقيا، ولكننا نثق في قدراتنا، ونعلم قوة فريق كايزر تشيفز، والفريق استعد بجدية للمباراة من أجل حصد الثلاث نقاط".

واختتم اللاعب قائلًا:" كايرز تشيفز لديه تاريخ في أفريقيا كما أن الزمالك لديه تاريخ كبير أيضًا في القارة، ومواجهة الغد ستكون مختلفة عن مواجهة الزمالك وستيلينبوش في الموسم الماضي".

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.