لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل حدوده

قدمت الدولة اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل حدوده، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

كما طالبت الدولة اللبنانية مجلس الأمن بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها لسيادته.

وفي وقت سابق ؛ قالت كانديس أرديل، المتحدثة باسم قوات «يونيفيل»، إن البعثة ملتزمة بالكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكدة أن القوات تعمل يوميًا على مراقبة الأوضاع ميدانيًا، والتأكد من عدم وقوع أعمال عنف من أي طرف سواء من حزب الله أو غيره من الجماعات أو من الجانب الإسرائيلي.