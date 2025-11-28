لبنان يرتدي حلّة احتفالية استعدادا لزيارة بابا الفاتيكان

أكد أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، أن لبنان يعيش راحة وطاقة إيجابية مع التحضيرات الجارية لاستقبال بابا الفاتيكان يوم الأحد المقبل، رغم ما يشهده الجنوب من توترات وانتهاكات، قائلا إن العاصمة بيروت ترتدي ثوباً جديداً استعداداً لهذه الزيارة التاريخية التي تمتد لـ 3 أيام.

وأوضح «سنجاب» أن الحبر الأعظم سيصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 4 إلا ربعا عصر الأحد، حيث تُقام مراسم استقبال رسمية، قبل التوجّه إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، مضيفا أنه ستقام مراسم احتفالية في القصر الجمهوري، يعقبها لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ثم سلسلة لقاءات مع ممثلي مختلف أطياف المجتمع اللبناني.



فعاليات اليوم الثاني… لقاء جامع للأديان

وأشار «سنجاب» إلى أن يوم الاثنين سيشهد إقامة لقاء روحي كبير في ساحة الشهداء بوسط بيروت، يجمع مختلف الأديان والطوائف، في رسالة تؤكد خصوصية لبنان كنموذج للتعايش في المنطقة، وتعد هذه الفعالية من أبرز محطات الزيارة، لما تحمله من رمزية روحية ووطنية.

وبيّن المراسل أن برنامج الزيارة يشمل أيضاً سلسلة من المحطات الروحية، أبرزها زيارة دير القديس شربل، ومزار سيدة لبنان في حريصا، حيث سيشارك البابا في احتفالات دينية تقام بالمناسبة، في إطار رسالة الدعم التي يحملها للبنان وشعبه.