الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
توك شو

لبنان يرتدي حلّة احتفالية استعدادا لزيارة بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
البهى عمرو

أكد أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، أن لبنان يعيش راحة وطاقة إيجابية مع التحضيرات الجارية لاستقبال بابا الفاتيكان يوم الأحد المقبل، رغم ما يشهده الجنوب من توترات وانتهاكات، قائلا إن العاصمة بيروت ترتدي ثوباً جديداً استعداداً لهذه الزيارة التاريخية التي تمتد لـ 3 أيام.

وأوضح «سنجاب» أن الحبر الأعظم سيصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 4 إلا ربعا عصر الأحد، حيث تُقام مراسم استقبال رسمية، قبل التوجّه إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، مضيفا أنه ستقام مراسم احتفالية في القصر الجمهوري، يعقبها لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ثم سلسلة لقاءات مع ممثلي مختلف أطياف المجتمع اللبناني.


فعاليات اليوم الثاني… لقاء جامع للأديان

 

وأشار «سنجاب» إلى أن يوم الاثنين سيشهد إقامة لقاء روحي كبير في ساحة الشهداء بوسط بيروت، يجمع مختلف الأديان والطوائف، في رسالة تؤكد خصوصية لبنان كنموذج للتعايش في المنطقة، وتعد هذه الفعالية من أبرز محطات الزيارة، لما تحمله من رمزية روحية ووطنية.

وبيّن المراسل أن برنامج الزيارة يشمل أيضاً سلسلة من المحطات الروحية، أبرزها زيارة دير القديس شربل، ومزار سيدة لبنان في حريصا، حيث سيشارك البابا في احتفالات دينية تقام بالمناسبة، في إطار رسالة الدعم التي يحملها للبنان وشعبه.

بابا الفاتيكان لبنان بيروت القاهرة الإخبارية

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

جزء من الفيديو

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

محمد الشناوي

قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

الأهلي

غياب 7 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

انتخابات النواب

بروز المعارضة الوطنية.. موعد إعلان نتائج المرحلة الثانية والنهائية لانتخابات النواب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بزيادة في الأسعار.. سيارة بويك إنفيجن الصينية تنجو من رسوم ترامب الجمركية

وفاة هبة الزياد تعيد الجدل حول الدايت القاسي.. ما الذي يحذر منه الأطباء؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

