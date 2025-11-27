قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بابا الفاتيكان يحذّر: حرب عالمية ثالثة تهدد مستقبل البشرية

البابا ليو
ناصر السيد

حذّر البابا ليو، بابا الفاتيكان لدى وصوله إلى تركيا في أول رحلة خارجية له منذ توليه رئاسة الكنيسة الكاثوليكية، من أن حربًا عالمية جديدة تُخاض "مجزأة" وتُهدد مستقبل البشرية.

الحرب العالمية الثالثة

وفي حديثه في أنقرة، حيث استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس، قال البابا ليو إن العالم يشهد "مستوىً متصاعدًا من الصراع على المستوى العالمي، تُغذّيه استراتيجيات القوة الاقتصادية والعسكرية السائدة"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

واستذكر ليو وصف سلفه البابا الراحل فرانسيس للصراعات العالمية، قائلًا: "إن حربًا عالمية ثالثة تُخاض مجزأة".

وأضاف: "يجب ألا نستسلم لهذا. مستقبل البشرية على المحك".

بابا الفاتيكان يزور لبنان

بعد زيارة ليو إلى تركيا من المقرر أن يسافر إلى لبنان يوم الأحد، ويُتوقع وصوله إلى بيروت بشكل خاص وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين إسرائيل وحزب الله بعد غارة إسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع على حي في جنوب بيروت أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من حزب الله وأحد كبار القادة العسكريين للجماعة.

حثّ ليو القادة الأتراك على "احتضان" دور تركيا كـ"مصدر للاستقرار والتقارب بين الشعوب، في خدمة سلام عادل ودائم"، في إشارة إلى دورها المتنامي في جهود حل النزاعات في غزة وأوكرانيا وأماكن أخرى.

سيلتقي ليو البطريرك برثلماوس، الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس البالغ عددهم 260 مليون مسيحي في العالم، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 1700 لمجمع الكنيسة الأقدم الرئيسي في نيقية (إزنيق حاليًا)، والذي حسم الخلافات الأيديولوجية.

يتضمن جدول أعماله المزدحم أيضًا زيارة المسجد الأزرق في إسطنبول وإقامة قداس كاثوليكي في ساحة فولكسفاغن أرينا بالمدينة.

كان البابا فرنسيس، الذي توفي في أبريل ، قد خطط لزيارة كلا البلدين، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب اعتلال صحته.

عدوان إسرائيلي ضد لبنان

يأتي وصول البابا إلى لبنان بعد ظهر الأحد في فترة يخشى فيها الكثيرون من عودة محتملة لحملة القصف الإسرائيلي التي استمرت شهرين والتي غطت جنوب لبنان وبيروت العام الماضي.

سيقود ليو الصلوات في مرفأ بيروت، حيث دمر انفجار مميت مساحات شاسعة من العاصمة عام 2020، وسيزور مستشفى للأمراض النفسية تديره الكنيسة الكاثوليكية.

كانت زيارة تركيا مدرجة على جدول الأعمال لبعض الوقت قبل أن يتلقى ليو الدعوة الرسمية إلى لبنان، حيث يأمل القادة أن تجذب الزيارة البابوية انتباه العالم إلى بلد يعاني أيضًا من صراع اقتصادي عميق.

البابا ليو حرب عالمية ثالثة مستقبل البشرية بابا الفاتيكان رئاسة الكنيسة الكاثوليكية الرئيس التركي أردوغان الحرب العالمية الثالثة بابا الفاتيكان يزور لبنان عدوان إسرائيلي ضد لبنان

