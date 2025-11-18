بابا الفاتيكان يحث على اتخاذ إجراءات أقوى في قمة الأمم المتحدة للمناخ

دعا بابا الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر الدول المشاركة في محادثات الأمم المتحدة للمناخ إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة" لوقف تغير المناخ الذي يهدد كوكب الأرض، مشيرا إلى أن البشر يقصرون في استجابتهم للاحتباس الحراري، وأن الطبيعة "تعاني من الفيضانات والجفاف والعواصف والحر الشديد".

وفي رسالة فيديو عرضت على القادة الدينيين المجتمعين في بيليم، قال ليو إن الدول قد أحرزت تقدما، "ولكن ليس كافيا"، حسبما نقل موقع /ناشونال كاثوليك ريبورتر/ .

وقال ليو: "يعيش واحد من كل ثلاثة أشخاص في وضع هش للغاية بسبب هذه التغيرات المناخية.. وبالنسبة لهم، تغير المناخ ليس تهديدا بعيدا وتجاهلهم هو إنكار لإنسانيتنا المشتركة".

وتأتي رسالة بابا الفاتيكان مع دخول المحادثات - المعروفة باسم مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) - أسبوعها الثاني، مع وصول وزراء رفيعي المستوى من حكومات حول العالم إلى أطراف منطقة الأمازون البرازيلية للانضمام إلى المفاوضات، وهيمنت الخطب على يوم الاثنين، حيث أدلى العديد من قادة دول الجنوب العالمي بشهادات مؤثرة حول التكاليف الباهظة للطقس المتطرف والكوارث الطبيعية الأخيرة.

وأشار ليو إلى أنه لا يزال هناك وقت للبقاء ضمن اتفاقية باريس، ولكن ليس طويلا.

وقال البابا: "القيادة الحقيقية تعني الخدمة والدعم على نطاق يحدث فرقا حقيقيا".

