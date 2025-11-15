قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غطاها وشغل التكيف.. القبض على المتهم بقتل زوجته في جسر السويس
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
أخبار العالم

البابا لنجوم هوليوود: السينما ورشة عمل للأمل في زمن عدم اليقين

البابا ليو الرابع عشر
البابا ليو الرابع عشر
فرناس حفظي

التقى البابا ليو الرابع عشر بممثلين ومخرجين مشهورين في الفاتيكان، وأخبرهم أن دور السينما "تكافح من أجل البقاء"، وأنه "يجب بذل المزيد من الجهود" لإنقاذها، من أجل "الحفاظ على التجربة المشتركة لمشاهدة الأفلام". 

من بين الممثلين الذين التقوا بالبابا: كيت بلانشيت، ومونيكا بيلوتشي، وكريس باين، وآدم سكوت. أما المخرجون فهم: سبايك لي، وجورج ميلر، وغاس فان سانت. 

وأكد ليو الرابع عشر أن السينما "ورشة أمل في زمن يسوده عدم اليقين والضغط الرقمي. منطق الخوارزميات يُكرر ما ينجح، بينما يُتيح الفن ما هو ممكن".

 وفي وقت سابق، طالب بابا الفاتيكان، المجتمع الدولي بدعم جهود الإغاثة في السودان، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال سفير السودان لدى الأردن السفير حسن صالح سوار الذهب، إن المتحف المصري الكبير تتويج لعظمة الحضارة المصرية التي أرست أسس التاريخ الإنساني وأضاءت العالم بعلمها وثقافتها، ويأتي ترسيخا لهذه الحضارة العريقة وإبرازا لها أمام العالم في أبهى صورها.

وأضاف السفير سوار الذهب - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - "أن مصر هي أم الدنيا، والحضارة التي نشترك فيها جميعا في جنوب وشمال الوادي تمثل عمقا تاريخيا يربط بين الشعبين المصري والسوداني، ويجسد وحدة الإرث الحضاري الممتد بينهما على مر العصور"، موجها تحية تقدير للشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفا الحدث بأنه "مناسبة عظيمة تبرز جمال مصر وحضارتها العريقة الممتدة لأكثر من 7 آلاف عام".
 

البابا ليو الرابع عشر الفاتيكان دور السينما التجربة المشتركة كيت بلانشيت منطق الخوارزميات

