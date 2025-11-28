قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل

وزير الشباب والرياضة يشهد ملتقى القوى الشبابية بالأقصر ويؤكد: شباب مصر هم شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
وزير الشباب والرياضة يشهد ملتقى القوى الشبابية بالأقصر ويؤكد: شباب مصر هم شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
شمس يونس

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات ملتقى القوى الشبابية بالمدينة الشبابية بمحافظة الأقصر، والذي جمع مختلف النماذج والكيانات الشبابية تحت مظلة واحدة، في حدث يعكس اهتمام الدولة المتزايد بفتح قنوات التواصل المباشر مع الشباب، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في تطوير المجتمع.

جاء ذلك بحضور تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة.

جاءت الفعاليات بحضور ممثلين عن،  نموذج محاكاة برلمان الطلائع ، نموذج محاكاة برلمان الشباب ، نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، والاتحاد المصري للكيانات الشبابية، واتحاد YLY (شباب يدير شباب)، اتحاد شباب تحيا مصر، اتحاد بشبابها ، اتحاد شباب العمال ، اتحاد مراكز شباب مصر  ، سند شباب الصعيد ، أنديه التطوع ، 
حيث قدّم المشاركون عروضًا عن أنشطتهم وبرامجهم ومبادراتهم المجتمعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، أن الوزارة تتعامل مع الشباب باعتبارهم "صُنّاع التغيير" وشركاء رئيسيين في التنمية، مشيرًا إلى أن ملتقيات القوى الشبابية تمثل منصة مهمة لدمج الرؤى الشبابية في خطط العمل، والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم الملهمة.

وأوضح “صبحي” أن النماذج والمحاكاة البرلمانية تُعد من أهم أدوات إعداد القيادات الشابة، لما توفره من تدريب عملي على مهارات الحوار، والنقاش، والعمل التشريعي، بما يؤهلهم لممارسة أدوار مؤثرة في المستقبل.

كما أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به الكيانات الشبابية وكيانات العمل التطوع   ومبادرات الشباب في دعم جهود الدولة وخدمة المجتمع.

وشدد الوزير على أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق منهجية تعتمد على التكامل بين الإدارات المركزية والكيانات الشبابية، ومديريات الشباب والرياضة في المحافظات، لضمان تنفيذ البرامج على أعلى مستوى وتحقيق أقصى استفادة للشباب.

وشهد الملتقى فتح حوار مفتوح بين الوزير والشباب، استمع خلاله “صبحي” إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير البرامج النوعية داخل مراكز الشباب، وتوسيع نطاق المبادرات التطوعية، وتعزيز دورهم في نشر الوعي المجتمعي، وتنمية مهارات القيادة وريادة الأعمال.

كما تناول الملتقى التأكيد على أهمية دعم مشروعات الشباب ومساندة المبادرات الناجحة التي أطلقها المشاركون، بالإضافة إلى تقديم نماذج ملهمة من قصص نجاح شبابية في مجالات التطوع والمبادرات التنموية.

ويأتي تنظيم الملتقى بالتعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والاتحاد المصري للكيانات الشبابية، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، في إطار خطة الوزارة لزيادة مشاركة الشباب في صياغة الرؤى والخطط، وإتاحة الفرص لهم لتمثيل أنفسهم وطرح أفكارهم داخل منصات رسمية فعالة.

