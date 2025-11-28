قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
أول تعليق من حماس على الأحداث في بيت جن بسوريا
الضفة المحتلة.. منح 10 آلاف مستوطن إضافي رخصة لحمل السلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشديد الرقابة على محطة تعبئة البوتاجاز في الطود بالأقصر

تشديد الرقابة على محطة تعبئة البوتاجاز بالطود.. حملات مفاجئة تفحص الأوزان والأرصدة لضمان وصول الدعم للمواطنين بالأقصر
تشديد الرقابة على محطة تعبئة البوتاجاز بالطود.. حملات مفاجئة تفحص الأوزان والأرصدة لضمان وصول الدعم للمواطنين بالأقصر
شمس يونس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة موسعه ، استهدف رفع مستوى المتابعة على منظومة أسطوانات البوتاجاز، وذلك من خلال حملة تفتيشية مفاجئة على محطة تعبئة الأسطوانات المنزلية والتجارية بمدينة الطود، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب.

وجاءت هذه الحملة في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات تداول البوتاجاز، للتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين التموينية، وضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب في السلع الأساسية.

ونُفذت الحملة تحت إشراف المهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وبرئاسة أحمد محمود ربيع، وبمشاركة كبيري مفتشي التموين جندي سعيد ومحمد عثمان، حيث توجهت اللجنة إلى محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالطود لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الرقابية الدقيقة.

وخلال الزيارة، قامت الحملة بوزن  الأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية للتأكد من مطابقة الأوزان للمواصفات القياسية وعدم وجود أي عجز متعمد. 

كما تم فحص الأرصدة الفعلية من الغاز الصب داخل المحطة، ومراجعة دفاتر وسجلات 21 بترول، للتأكد من وضوح حركة الوارد والمنصرف ومطابقتها مع الكميات المتاحة فعليا.

وأكد المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر أن المديرية تعمل بمنتهى الحزم في متابعة منظومة الدعم، وتطبق سياسة "عدم التهاون" مع أي جهة قد تحاول التلاعب في حصص المواطنين، مشددا على أن المتابعة مستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالكميات المقررة لكل وحدة تموينية دون نقصان.

وتواصل مديرية التموين جهودها اليومية في مختلف مراكز المحافظة، بهدف ضبط الأسواق، ومنع أي تجاوزات، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الرقابة على السلع التموينية والمواد الاستراتيجية.

الاقصر اخبار الاقصر تموين الاقصر اسطوانات البوتاجاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مجلس جامعة القاهرة يؤكد على ضرورة ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته

وزير الزراعة

لتنمية الثروة الحيوانية.. الزراعة تصدر 800 ترخيص تشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني

منظمة التعاون الإسلامي

الأمين العام للتعاون الإسلامي يشيد بالدور الريادي لمصر في دعم العمل المشترك

بالصور

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد