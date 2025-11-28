تشديد الرقابة على محطة تعبئة البوتاجاز في الطود بالأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة موسعه ، استهدف رفع مستوى المتابعة على منظومة أسطوانات البوتاجاز، وذلك من خلال حملة تفتيشية مفاجئة على محطة تعبئة الأسطوانات المنزلية والتجارية بمدينة الطود، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب.

وجاءت هذه الحملة في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات تداول البوتاجاز، للتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين التموينية، وضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب في السلع الأساسية.

ونُفذت الحملة تحت إشراف المهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وبرئاسة أحمد محمود ربيع، وبمشاركة كبيري مفتشي التموين جندي سعيد ومحمد عثمان، حيث توجهت اللجنة إلى محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالطود لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الرقابية الدقيقة.

وخلال الزيارة، قامت الحملة بوزن الأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية للتأكد من مطابقة الأوزان للمواصفات القياسية وعدم وجود أي عجز متعمد.

كما تم فحص الأرصدة الفعلية من الغاز الصب داخل المحطة، ومراجعة دفاتر وسجلات 21 بترول، للتأكد من وضوح حركة الوارد والمنصرف ومطابقتها مع الكميات المتاحة فعليا.

وأكد المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر أن المديرية تعمل بمنتهى الحزم في متابعة منظومة الدعم، وتطبق سياسة "عدم التهاون" مع أي جهة قد تحاول التلاعب في حصص المواطنين، مشددا على أن المتابعة مستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالكميات المقررة لكل وحدة تموينية دون نقصان.

وتواصل مديرية التموين جهودها اليومية في مختلف مراكز المحافظة، بهدف ضبط الأسواق، ومنع أي تجاوزات، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الرقابة على السلع التموينية والمواد الاستراتيجية.