بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
بعد ثوران بركان هايلي.. ماذا نعرف عن الأخدود الأفريقي العظيم؟
وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية

شهدت مدينة أبو النمرس حادثا مؤلما عقب مصرع ٣ أصدقاء غرقا في ذات اللحظة عقب سقوط سيارتهم بترعة المريوطية بينما يصارع صديقهم الرابع الموت.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا بسقوط سيارة بترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعمة بسيارات اسعاف، وتبين من الفحص سقوط سيارة ملاكى بداخلها ٤ شباب بترعة المريوطية.

وأسفر الحادث عن مصرع ٣ شباب بينما أصيب صديقهم الرابع، وأشارت التحريات إلى أن الضحايا كانوا فى طريق عودتهم الى منزلهم بمنطقة البدرشين، و أثناء سيرهم بطريق المريوطية بمنطقة شبرامنت اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انحراف السيارة و سقوطها فى ترعة المريوطية والضحايا هم  محمد حسني السقاري وأحمد ماجد محمود خفاجه واحمد ناصر بدوي سليمان إسماعيل.

تم نقل الجثامين إلى ثلاجة الموتى والمصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم كما تم انتشال السيارة من داخل الترعة و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

ترعة المريوطية أبو النمرس مصرع ٣ أصدقاء المريوطية

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

ايتن عامر مع اسعاد يونس

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

