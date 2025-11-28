الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية

شهدت مدينة أبو النمرس حادثا مؤلما عقب مصرع ٣ أصدقاء غرقا في ذات اللحظة عقب سقوط سيارتهم بترعة المريوطية بينما يصارع صديقهم الرابع الموت.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا بسقوط سيارة بترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعمة بسيارات اسعاف، وتبين من الفحص سقوط سيارة ملاكى بداخلها ٤ شباب بترعة المريوطية.

وأسفر الحادث عن مصرع ٣ شباب بينما أصيب صديقهم الرابع، وأشارت التحريات إلى أن الضحايا كانوا فى طريق عودتهم الى منزلهم بمنطقة البدرشين، و أثناء سيرهم بطريق المريوطية بمنطقة شبرامنت اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انحراف السيارة و سقوطها فى ترعة المريوطية والضحايا هم محمد حسني السقاري وأحمد ماجد محمود خفاجه واحمد ناصر بدوي سليمان إسماعيل.

تم نقل الجثامين إلى ثلاجة الموتى والمصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم كما تم انتشال السيارة من داخل الترعة و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة التى تولت التحقيق.