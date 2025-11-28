قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ثوران بركان هايلي.. ماذا نعرف عن الأخدود الأفريقي العظيم؟
وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
ديني

موضوع خطبة الجمعة اليوم .. كن جميلًا ترى الوجود جميلًا

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
إيمان طلعت

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 21 من  نوفمبر 2025م، الموافق 30 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان:" كن جميلًا ترى الوجودَ جميلًا".

وقالت الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة التوعية بآداب وذوقيات الاختلاف ووجوب احترام الآخر، علمًا بأن الخطبة الثانية من موضوعات حملة "صحح مفاهيمك" تحت عنوان: (حرمة التعدي على الجار).

كما تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (١٩) مسجدًا، غدًا الجمعة ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (١٥) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٣) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٢٤) مسجدًا من بينها (٢٤٨) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٧٦) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠٢١م بلغ (١٣٨١٣) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٢٢٩ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو حسين القبلي بقرية العمرية – مركز دمنهور، ومسجد الشرقان الغربي بقرية البرنوجي – مركز دمنهور، ومسجد الرحمة  بعزبة الصبان بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار، ومسجد خورشيد أغا بقرية دقدوقة – مركز إيتاي البارود.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية منشأة البدوي – مركز طلخا، والمسجد الكبير بعزبة صبري ناشد بقرية كفر الصلاحات – مركز بني عبيد.
وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية العسيرات – مركز فرشوط. 
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد عزبة ماهر العالم - مركز قطور.
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية جبلة – مركز سنورس، ومسجد كاسح حسن بقرية كاسح حسن – مركز أبشواي.

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الجدارة – مركز بيلا.
وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن مناع بقرية كفر تركي - مركز العياط.
وفي محافظة سوهاج:
تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن بمنطقة الإسكان فوق المتوسط بالحي الأول – مدينة سوهاج.
وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد الحكيم الجديد بقرية سدس – مركز ببا.
كما تم صيانة وتطوير مسجد الهدي النبوي بعزبة راشد محمد – مركز ناصر.
وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار بقرية منشأة عبد اللطيف – مركز كفر صقر.
كما تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية أبو شرابية – مركز كفر صقر.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الأنصار بعزبة الخشابة – مركز المنيا.
وفي محافظة القليوبية:
تم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية كفر حسن سعد – مركز طوخ.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

ترشيحاتنا

ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز

الثلاثاء المقبل..رئيس نادي بيراميدز أمام النيابة لتزوير قيد الناشئين

أرشيفية

النيابة العامة تعقد حلقة نقاشية حول التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية

حبس

حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال

بالصور

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

