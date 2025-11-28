عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، مباشرة إلى مطار الرباط عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الجيش الملكي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة «الثامنة مساءً بتوقيت المغرب»، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر البعثة ملعب مولاي الحسن – الذي يستضيف مواجهة اليوم – مباشرة بعد نهاية اللقاء، حيث من المقرر استقلال الطائرة العائدة إلى القاهرة.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد أمس، تم الاتفاق على زيّ الفريقين؛ حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر.

أما فريق الجيش الملكي، فيخوض اللقاء بالقميص الأسود المخطط بالأخضر والأحمر، والشورت الأسود والجورب الأسود.