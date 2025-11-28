اعتماد برنامجي علم الحيوان والفيزياء بـ علوم كفرالشيخ .. تفاصيل

أعلن الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تحقيق الجامعة إنجاز أكاديمي جديد، بعد حصول برنامجي علم الحيوان والفيزياء بكلية العلوم على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، في خطوة تعكس تفوق الجامعة وتميزها في تطوير البرامج الأكاديمية وفق أحدث المعايير القومية والدولية.

وقد ثمّن الدكتور رئيس جامعة كفر الشيخ، هذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن اعتماد البرنامجين يأتي في إطار رؤية الجامعة للتطوير المستمر وجودة العملية التعليمية.

وأعرب عن بالغ سعادته بحصول برنامجي علم الحيوان والفيزياء بكلية العلوم على الاعتماد، وهو ما يؤكد التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والارتقاء ببرامجها الأكاديمية، موجهاً الشكر لأسرة كلية العلوم على جهودهم المخلصة، مؤكداً دعم كل مبادرة تسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة وتطوير مخرجاتها بما يخدم خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا الاعتماد يمثل حافزًا لمواصلة تطوير البرامج الأخرى، بما يضمن تخريج كوادر علمية متميزة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة مستمرة في دعم الكليات لاعتماد المزيد من البرامج، تعزيزًا لمكانتها بين الجامعات المصرية والإقليمية.

كما أعرب الدكتور مجدي محفوظ، عميد كلية العلوم، عن بالغ سعادته بهذا الاعتماد، مقدمًا الشكر لجميع أعضاء الكلية المشاركين في هذا النجاح، مشيراً الي أن اعتماد برنامجي علم الحيوان والفيزياء إنجاز غير مسبوق يعكس الجهد الجماعي والعمل المؤسسي داخل كلية العلوم.

ووجه خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة علي دعمه المتواصل للكلية، كما وجه الشكر لمجلس الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري على تعاونهم المثمر الذي أثمر هذا النجاح.

وأشار عميد كلية العلوم، إلى الدور البارز الذي قام به الأساتذة المشرفون على البرنامجين، مقدماً خالص التقدير للدكتور عبدالحميد الشاعر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمعة نعناعه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم علم الحيوان، والدكتور علياء فضل، والدكتور وليد إسماعيل منسقي البرنامجين، على عطائهم وجهودهم المتواصلة حتى تحقق هذا الاعتماد.