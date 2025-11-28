وفقا لتصنيف الأعلى للجامعات.. مجلة «هندسة كفر الشيخ» تقتنص تصنيف Q4

أعلن الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، جامعة كفر الشيخ، أن المجلة العلمية للكلية Journal of Contemporary Technology and Applied Engineering (JCTAE) قد حصلت في التقييم الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات على درجة (7.5)، وهو ما يضعها رسميًا ضمن الربع الرابع Q4 في تصنيف المجلات العلمية المصرية لعام 2025.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود المبذولة لتعزيز جودة النشر العلمي ورفع كفاءة المجلة على مستوى الممارسات التحريرية والاستشهادات البحثية.

وأكد عميد الكلية، أن ارتقاء المجلة إلى فئة المجلات المصنفة بعد استيفائها معايير الاستشهاد المرجعية المعتمدة من شركة Elsevier، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة (18) من لائحة قواعد ونظام عمل اللجان العلمية في دورتها الخامسة عشرة.

وأشار إلى أن التطور الواضح يبرز في أداء المجلة عند مقارنة تقييم عام 2024 الذي حصلت فيه على درجة (7)، بالتقييم الحالي لعام 2025 الذي ارتفعت فيه درجتها إلى (7.5)، مما يعكس انتقالها من وضع “غير مصنَّف” إلى مجلة مصنفة رسميًا ضمن الربع الرابع Q4، بعد استيفاء الاشتراطات المرجعية الدقيقة المعتمدة من شركة Elsevier المتعاقدة مع بنك المعرفة المصري.

ويأتي هذا التقدم انعكاسًا مباشرًا لجهود الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، وحرصه المستمر على دعم منظومة البحث العلمي داخل الكلية، من خلال توفير بيئة محفزة للباحثين وتعزيز سياسات النشر الرصين.

ويؤكّد هذا التطور أيضًا الدور الفاعل لإدارة تحرير مجلة JCTAE وفريق العمل المميز القائم عليها، الذين واصلوا العمل على تطوير سياسات المراجعة، والالتزام بالمعايير الدولية، ورفع جودة المحتوى العلمي المنشور.