سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره باير ليفركوزن الألماني بهدف نظيف سجله معاذ محمد أبوالفتوح في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، والتي يستضيفها النادي الأهلي على ملاعب فرع مدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، وبمشاركة نخبة من أبرز الأندية والأكاديميات العالمية.

وجاءت المواجهة ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم:

الأهلي - باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

قدم سيراميكا كليوباترا وباير ليفركوزن الألماني مستوى مميزًا على مدار شوطي اللقاء، وسط محاولات هجومية متبادلة قبل أن ينجح فريق سيراميكا كليوباترا في حسم النتيجة وتحقيق الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

تقام البطولة بمشاركة 18 فريقًا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، بمشاركة أندية أوروبية وأفريقية وعالمية بارزة، في إطار استراتيجية النادي الأهلي لتعزيز الاحتكاك الدولي للناشئين وتطوير خبراتهم الفنية والبدنية.

