أكبر جمعية عمومية في تاريخ النادي.. انطلاق انتخابات نادي سموحة

انطلقت صباح اليوم الجمعة، أعمال الجمعية العمومية لنادي سموحة الرياضي لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة 2025/ 2029.

وتجرى الانتخابات في 100 لجنة انتخابية تم تجهيزها لاستقبال الأعضاء، تحت إشراف قضائي كامل وإشراف من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف.

وتابعت الدكتورة صفاء الشريف، سير العملية أولا بأول لضمان انضباطها وشفافيتها وفق القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية بالأندية الرياضية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف إنه يحق 111034 عضوًا ( مائه واحد عشر الف واربعه وثلاثون عضوًا) للإدلاء بأصواتهم وفق الجداول الرسمية المعتمدة، ويكتمل النصاب القانوني بعدد 10000 عضو ( عشرة الاف عضو) وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وتستمر عملية التصويت حتى السابعة مساءً وفي حالة اكتمال النصاب القانوني يتم بدء عملية فرز الأصوات داخل اللجان ويتم مناقشه جدول أعمال الجمعية العمومية بما لا يقل عن ثلث الأعضاء الذين سجلوا حضورهم وذلك وسط متابعة وإشراف قضائي واشراف مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية وفي حاله عدم اكتمال النصاب القانوني لن يتم الفرز.