ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحريق في مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 128 قتيلا

أعلن التلفزيون الصيني ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحريق في مجمع سكني في هونج كونج إلى 128 قتيلا.

وكانت فرق الإطفاء في هونج كونج ذكرت في وقت سابق أن حريق هونج كونج، تسبب في إصابة ما لا يقل عن 75 شخصًا، ولا يزال هناك ما لا يقل عن 250 مفقودًا، بحسب ما أفادته به صحيفة الجارديان البريطانية.

وكان رجال الإطفاء لا يزالون يكافحون للوصول إلى الأشخاص الذين ربما كانوا محاصرين في الطوابق العليا من مجمع وانغ فوك كورت السكني بسبب الحرارة الشديدة والدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

وصرح الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي، في الساعات الأولى من صباح الخميس أن 279 شخصًا في عداد المفقودين، على الرغم من أن رجال الإطفاء أفادوا لاحقًا أنهم تواصلوا مع بعض هؤلاء الأشخاص.

ولم تُحدّث السلطات هذا الرقم منذ ذلك الحين وأضاف لي أن أكثر من 900 شخص لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة خلال الليل.