هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
أول تعليق من حماس على الأحداث في بيت جن بسوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحريق في مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 128 قتيلا

حريق هونج كونج
حريق هونج كونج
محمود نوفل

أعلن التلفزيون الصيني  ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحريق في مجمع سكني في هونج كونج إلى 128 قتيلا.

وكانت فرق الإطفاء في هونج كونج ذكرت في وقت سابق  أن حريق هونج كونج، تسبب في إصابة ما لا يقل عن 75 شخصًا، ولا يزال هناك ما لا يقل عن 250 مفقودًا، بحسب ما أفادته به صحيفة الجارديان البريطانية.

وكان رجال الإطفاء لا يزالون يكافحون للوصول إلى الأشخاص الذين ربما كانوا محاصرين في الطوابق العليا من مجمع وانغ فوك كورت السكني بسبب الحرارة الشديدة والدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

وصرح الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي، في الساعات الأولى من صباح الخميس أن 279 شخصًا في عداد المفقودين، على الرغم من أن رجال الإطفاء أفادوا لاحقًا أنهم تواصلوا مع بعض هؤلاء الأشخاص. 

ولم تُحدّث السلطات هذا الرقم منذ ذلك الحين وأضاف لي أن أكثر من 900 شخص لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة خلال الليل.

حريق هونج كونج التليفزيون الصيني رجال الاطفال هونج كونج الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

برنامج دولة التلاوة

بيحضروا للجزء الثاني .. شريف منير يحكي قصة نجاح برنامج دولة التلاوة

قضية المذيعة شيماء جمال

ياسمين الخطيب تهاجم والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال.. ماذا قالت؟

كورونا

سلالات جديدة… خطر كورونا يعود من جديد

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

