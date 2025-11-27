بوتين يعرب عن تعازيه لنظيره الصيني في ضحايا حريق هونج كونج الهائل

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين /اليوم الخميس/ عن تعازيه لنظيره شي جين بينج على العواقب المأساوية التي أسفر عنها حريق مجمع سكني في هونج كونج.

وقال بوتين- في بيان بثه الكرملين عبر موقعه الرسمي- "عزيزي السيد الرئيس، برجاء تقبل خالص التعازي على العواقب المأساوية للحريق الذي اندلع في المنطقة الإدارية الخاصة في هونج كونج. من فضلكم أبلغوا تعازيَ ودعمي لعائلات وأحباء أولئك الذين فقدوا حياتهم، وكذلك تمنياتي بالشفاء السريع لجميع من أصيبوا على إثر هذا الحادث الأليم". بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكان الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة جون لي قال، في وقت سابق اليوم، إن الحريق، الذي اندلع في وانج فوك كورت، وهي منطقة سكنية في منطقة تاي بو في هونج كونج، قد أسفر عن مقتل 36 شخصا، بينما لا يزال 279 شخصا في عداد المفقودين. ولا يزال 29 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى، من بينهم 7 في حالة حرجة.

