قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
بعد ثوران بركان هايلي.. ماذا نعرف عن الأخدود الأفريقي العظيم؟
وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع الوعي القانوني والإداري للجمعيات التعاونية الإنتاجية النسائية بالأقصر

تنفيذ دورة تدريبية متخصصة للجمعيات التعاونية الإنتاجية النسائية بالأقصر
تنفيذ دورة تدريبية متخصصة للجمعيات التعاونية الإنتاجية النسائية بالأقصر
شمس يونس

 انطلقت في محافظة الأقصر فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة الموجهة للجمعيات التعاونية الإنتاجية (النسائية).

حضر فعاليات الدورة عدد من قيادات مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، يتقدمهم محمد محمود جمعه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبستاني عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة التنمية، ومحمد عبدالله عبد الظاهر مدير إدارة التعاونيات، وصفاء أحمد مصطفى مدير إدارة التدريب، ومحمود رمضان قاسم ناىب المدير العام للرقابة والمتابعة بالاتحاد التعاونى و الانتاجى المركزة، وطارق محمد باهي   رئيس قسم الإشراف والتوجيه على الجمعيات بالاتحاد، وعلى ابراهيم قناوى مدير إدارة الحوكمة و ذلك تأكيداً على الدعم الكامل للعمل التعاوني بالمحافظة.

تهدف الدورة التدريبية إلى رفع الوعي القانوني والإداري لدى القائمين على هذه الجمعيات، حيث تناولت شرحاً مفصلاً لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 المنظم للتعاون الإنتاجي، وتم تسليط الضوء على الحقوق والواجبات وكيفية تفعيل بنود القانون لخدمة الأهداف التنموية للجمعيات.
كما ركز البرنامج التدريبي بشكل أساسي على "محور التعريف بالأمور الإدارية والمالية"، وتلقى المشاركون تدريباً عملياً على كيفية إعداد الدفاتر والوثائق المالية وضبط النواحي الإدارية، بما يضمن الشفافية والحوكمة ويؤهل الجمعيات لزيادة قدرتها التمويلية والتسويقية.

ويأتي هذا التدريب تأكيداً على خطة الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في محافظة الأقصر التي تتميز بوجود جمعيات نسائية إنتاجية رائدة. وتهدف الدورة إلى تحويل هذه الجمعيات إلى مؤسسات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة في السوق، مما يوفر فرص عمل مستدامة للسيدات في المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  محمد محمود جمعة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعاونيات، لافتا إلى أن تأهيل الكوادر النسائية إدارياً وقانونياً هو حجر الزاوية لضمان استمرار ونجاح هذه المشروعات.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

ترشيحاتنا

هبة الزايد

وفاة هبة الزايد في عز شبابها.. أسباب الموت أثناء النوم| 10 مشاكل غير متوقعة

الملاريا

ما هى الملاريا .. وأهم أعراض الإصابة بها

طريقة عمل سندوتش فاهيتا

طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

بالصور

وفاة هبة الزياد تعيد الجدل حول الدايت القاسي.. ما الذي يحذر منه الأطباء؟

وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟
وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟
وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد