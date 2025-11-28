رفع الوعي القانوني والإداري للجمعيات التعاونية الإنتاجية النسائية بالأقصر

انطلقت في محافظة الأقصر فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة الموجهة للجمعيات التعاونية الإنتاجية (النسائية).

حضر فعاليات الدورة عدد من قيادات مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، يتقدمهم محمد محمود جمعه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبستاني عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة التنمية، ومحمد عبدالله عبد الظاهر مدير إدارة التعاونيات، وصفاء أحمد مصطفى مدير إدارة التدريب، ومحمود رمضان قاسم ناىب المدير العام للرقابة والمتابعة بالاتحاد التعاونى و الانتاجى المركزة، وطارق محمد باهي رئيس قسم الإشراف والتوجيه على الجمعيات بالاتحاد، وعلى ابراهيم قناوى مدير إدارة الحوكمة و ذلك تأكيداً على الدعم الكامل للعمل التعاوني بالمحافظة.

تهدف الدورة التدريبية إلى رفع الوعي القانوني والإداري لدى القائمين على هذه الجمعيات، حيث تناولت شرحاً مفصلاً لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 المنظم للتعاون الإنتاجي، وتم تسليط الضوء على الحقوق والواجبات وكيفية تفعيل بنود القانون لخدمة الأهداف التنموية للجمعيات.

كما ركز البرنامج التدريبي بشكل أساسي على "محور التعريف بالأمور الإدارية والمالية"، وتلقى المشاركون تدريباً عملياً على كيفية إعداد الدفاتر والوثائق المالية وضبط النواحي الإدارية، بما يضمن الشفافية والحوكمة ويؤهل الجمعيات لزيادة قدرتها التمويلية والتسويقية.

ويأتي هذا التدريب تأكيداً على خطة الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في محافظة الأقصر التي تتميز بوجود جمعيات نسائية إنتاجية رائدة. وتهدف الدورة إلى تحويل هذه الجمعيات إلى مؤسسات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة في السوق، مما يوفر فرص عمل مستدامة للسيدات في المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي محمد محمود جمعة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعاونيات، لافتا إلى أن تأهيل الكوادر النسائية إدارياً وقانونياً هو حجر الزاوية لضمان استمرار ونجاح هذه المشروعات.