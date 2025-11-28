قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يعود الأهلي مساء اليوم الجمعة إلى مهمته القارية حين يواجه الجيش الملكي المغربي، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

الفوز على شبيبة القبائل

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الانطلاقة المثالية التي حققها في الجولة الأولى، عقب الفوز العريض الذي سجله على شبيبة القبائل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ستاد القاهرة السبت الماضي. 

وقدم الفريق الأحمر عرضًا هجوميًا قويًا أكد من خلاله جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب القاري الذي يسعى لاستعادته هذا الموسم.

خسارة الجيش الملكي

في المقابل، يدخل الجيش الملكي مواجهة اليوم وهو تحت ضغط تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد، في مباراة لم ينجح خلالها الفريق المغربي في استغلال الفرص التي أُتيحت له، ليجد نفسه مطالبًا بردّ فعل قوي أمام حامل اللقب القاري.

وتأتي المباراة في ظل تقارب مستويات المجموعة الثانية، حيث يسعى كل فريق لإعادة ترتيب موقعه مبكرًا قبل الدخول في مراحل الجدالات الحاسمة لاحقًا. 

ويعي الأهلي أن الفوز اليوم سيمنحه أفضلية كبيرة في سباق التأهل، فيما يطمح الجيش الملكي إلى العودة للمنافسة وعدم الابتعاد مبكرًا عن دائرة الصراع.

القنوات الناقلة 

وتنقل المواجهة المنتظرة عبر قناة بي إن سبورت 1، التي تمتلك حقوق بث البطولة، لتتيح للجماهير العربية والمصرية متابعة واحدة من أقوى مباريات الجولة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

