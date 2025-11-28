زوج يتعدى على زوجته وطفلهما فى مدرسة بالمحلة .. ما السبب؟ | صور

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لفحص فيديو واقعة اعتداء زوج علي زوجته وطفلهما بصفعهما بالأقلام داخل حوش مدرسة الشهيد وليد عاطف صديق التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اعتداء زوج علي أفراد أسرته داخل حوش وفناء المدرسة المذكورة.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل



وتبين ورود بلاغ رسمي من الدعوه "ن.ا"35 سنة ضد زوجها "ا.م.ع" وشهرته"رضا .ا" بالتعدي علي صغيرهما بالصفعه بالأقلام وحرمانها من ابنها الأكبر رغم أحقيتها في حضانته .



وأفاد شهود عيان للواقعة أن الزوج طارد زوجته والطفل برفقتها قاصدا الاعتداء عليه بالضرب المبرح داخل حوش فناء المدرسة المشار إليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.