عاجل
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
محافظات

ضبط المتهم بتوزيع لحوم علي الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب بالمحلة

لجان التصويت في سباق انتخابات النواب
الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط المتهم بتوزيع لحوم علي الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب بلجان قري  صفط تراب بمركز المحلة.

توجيهات محافظ الغربية 

كما قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية اليوم حجز وحبس 13 من سماسرة الانتخابات بنطاق دوائر طنطا والمحلة وزفتي وقطور علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بتوجيه الناخبين والإخلال بسير العملية الانتخابية.

وكان ضباط  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنوا من  ضبط سيدة سمسارة بتهمه توجيه الناخبين أمام لجان التصويت بدائرة السنطة وزفتي .

تحرك أمني عاجل 

من ناحية أخري يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعته الدقيقة لسير العملية الانتخابية في يومها الثاني، حيث بدأ صباح اليوم الثلاثاء أعمال المتابعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالتزامن مع فتح اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين في ثاني أيام التصويت لانتخابات مجلس النواب 2025، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة.

واطلع المحافظ على تقارير غرفة العمليات المركزية، المرتبطة إلكترونيًا بجميع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، لمتابعة انتظام العمل داخل 654 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا على مستوى المحافظة، لخدمة 3,658,896 ناخبًا، وتقييم معدلات الإقبال، إلى جانب التأكد من توافر كافة التيسيرات للناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء الجندي خلال المتابعة أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى منذ الساعات الأولى، وأن مركز السيطرة يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات، مع استمرار التنسيق اللحظي بين كافة الجهات التنفيذية، مشيدًا بما شهدته المحافظة من التزام وانضباط وإقبال يعكس الوعي الحقيقي لأبناء الغربية.

كما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بمواصلة الجولات الميدانية داخل اللجان، وتكثيف التواجد في محيطها، ومتابعة الالتزام بالخدمات اللوجستية، والاطمئنان على راحة الناخبين وسهولة وصولهم إلى مقار التصويت.

دعم الأسر والعائلات 

وشدّد اللواء أشرف الجندي على أن المشاركة في هذا الاستحقاق تعبير صادق عن الانتماء للوطن، موجّهًا التحية للمواطنين الذين أظهروا في اليوم الأول أروع الأمثلة في الوعي الوطني، وداعيًا جموع أبناء الغربية إلى استكمال هذا المشهد الحضاري بالتوجه إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات لجان التصويت انتخابات مجلس النواب التصويت

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

