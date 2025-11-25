قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ورش عمل متخصصة في جراحات الحنجرة والأنف التجميلية بمؤتمر جامعة سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر السنوي السادس لقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، بحضور الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمّيه البيئة.

والدكتور أسامة الشريف أستاذ جراحه الأنف والأذن والحنجرة وعميد كلية الطب الاسبق، والدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، واعضاء اللجنة المنظمة الدكتور رمضان هاشم مقرر اللجنة العلميه للمؤتمر والدكتور ابراهيم رزق سكرتير عام المؤتمر والدكتور خالد جمال والدكتور عرفات آدم سكرتيري المؤتمر.

وقال “النعماني” إن هذا المؤتمر يُعد إحدى الفعاليات العلمية البارزة التي تحرص الجامعة على دعمها سنوياً، لما لها من دور محوري في تطوير مهارات الأطباء.

وتعزيز البحث العلمي، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن مشاركة أساتذة من مختلف التخصصات يُثري النقاش العلمي ويُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد استمرار الجامعة في دعم الأقسام الإكلينيكية لتقديم التدريب العملي المتميز، مشيداً بجهود قسم الأنف والأذن والحنجرة في تنظيم مؤتمر بهذا المستوى من التنوع العلمي وورش العمل المتقدمة.

كما أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن ما تحققه الكلية من نجاحات يعود إلى رؤية قيادة الجامعة برئاسة الدكتور حسان النعماني وحرصها الدائم على توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تليق بمكانة كلية الطب.

يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من جامعات الإسكندرية، الزقازيق، أسيوط، قنا، طنطا، المنصورة، القاهرة، وأسوان، وهو ما يعكس مكانته كأحد أهم التجمعات العلمية المتخصصة.

وأوضح أن البرنامج العلمي يضم عدداً من ورش العمل المتخصصة في جراحات الحنجرة والقصبة الهوائية وجراحات الأنف التجميلية، بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال.

أوضح الدكتور محمد عبد الغفار وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يتضمن ورشتين تنظمهما وحدة التخاطب حول التفاعل بين التنفس والتغذية والبلع لدى الأطفال، إلى جانب ورشة لوحدة السمعيات تستعرض أحدث المستجدات في طب السمع والاتزان.

واضاف ان الجلسات العلمية تناقش الجديد في اختصاصات الطب الشرعي بمجال الأنف والأذن والحنجرة، ودراسات سرطان الحنجرة، وجراحات الأنف والأذن باستخدام المنظار، والتهابات قاع الجمجمة الناتجة عن التهابات الأذن الخارجية.

وأعرب الدكتور محمد عبد القادر الرئيس الشرفي للمؤتمر، عن فخره بالمستوى العلمي والتنظيمي الذي وصل إليه المؤتمر خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنه أصبح منصة مهمة لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث المستجدات الطبية محلياً وعالمياً.

وأشار إلى أن مشاركة هذا العدد من الأساتذة والجامعات يعكس الثقة المتزايدة في المحتوى العلمي الذي يقدمه المؤتمر كل عام.

