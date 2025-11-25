مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بطهطا في سوهاج

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر؛ نتيجة تصادم توكتوك وموتوسيكل بدائرة قسم شرطة طهطا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفيان ومصاب.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال المعاينة الأولية إصابة كلًا من:" حليم ش. ش، 65 عامًا، سامح ش. ع، 40 عامًا، من قرية الجبيرات، ومروان ع. أ. م، 15 عامًا، من بندر طهطا"، ولفظ الثاني والثالث أنفاسهما الأخيرة داخل مستشفى طهطا العام.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، في حين يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط أي عوامل محتملة أدت إلى وقوع الحادث، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة على الفقد المفاجئ للمصابين.