رئيس جامعة سوهاج: 3 آلاف طالب يشارك في ندوات محو الأمية

أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تواصل تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية لتعزيز مشاركة الطلاب كقوة فاعلة في جهود محو الأمية داخل محافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب وإشراكهم في القضايا المجتمعية يعد أحد أهم أولويات الجامعة، وداعمًا رئيسيًا لاستراتيجية الدولة في القضاء على الأمية.



وأوضح النعماني - فى تصريح له اليوم - أن الندوات التي جرى تنفيذها بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، استهدفت تعريف الطلاب بتأثير الأمية السلبي على مسار التنمية، وتسليط الضوء على دورهم الوطني في هذا الملف القومي، مشيدًا بالدور المتميز لطلاب الجامعة ومشاركتهم الإيجابية في محو أمية الآلاف من المواطنين، وهو ما يعكس وعيًا وقدرة حقيقية لدى الشباب على إحداث تغيير ملموس في المجتمع.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الفعاليات شملت كليات الحقوق، والتربية، والآثار، وعلوم الرياضة، والتربية النوعية، بمشاركة أكثر من 3000 طالب وطالبة، مؤكدًا أن مشاركة الطلاب في تلك الأنشطة ترسخ لديهم قيم الإنتماء والعمل التطوعي، وتسهم في دعم مستهدفات خطة مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة.



وأضاف النعماني، أن الجامعة تعمل على توفير كافة وسائل الدعم للطلاب الراغبين في فتح فصول لمحو الأمية، سواء من خلال التدريب على طرق التدريس الحديثة أو تقديم حوافز تشجيعية للطلاب المشاركين بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، لافتاً إلى أن الجامعة تعد حاليًا حزمة جديدة من البرامج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة الطلاب في التعامل مع الدارسين البالغين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات النجاح في هذا الملف.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة ستواصل خلال الأسبوع القادم تنفيذ باقي الندوات بكليتي التجارة والآداب، مؤكدًا أن هدف الجامعة هو تحويل ملف محو الأمية إلى حركة طلابية واسعة تسهم في خدمة المجتمع وتقديم نموذج وطني يحتذى به.