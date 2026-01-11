كل من عليها فانٍ.. الضويني يعزي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في وفاة والدته

نعى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، قائلا "قضى الله ولا رادَّ لأمره أنَّ كلَّ مَن عليها فانٍ، وأنَّ لكلِّ أمَّةٍ أجلٌ".

الضويني يعزي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في وفاة والدته

وكتب الدكتور محمد الضويني في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "قد تلقَّينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة والدتنا الكريمة، والدة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، ومعالي الدكتور مصطفى عبد الغنى، نائب رئيس جامعة الأزهر".

وأضاف "إنا لنتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهلها، داعين الله تعالى أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يجعل قبرها روضةً من رياض الجنَّة، وأن يسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهلها الصبر والأجر"، مختتما ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في وفاة والدتهما الكريمة.

وزير الأوقاف يعزي الدكتور مصطفى عبد الغني

ويتضرع وزير الأوقاف إلى المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أسرتها الكريمة وذويها الصبر والسلوان، مختتما {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

مفتي الجمهورية يعزي الدكتور مصطفى عبد الغني والشيخ أيمن عبد الغني

وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى سعادة الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في وفاة والدتهما الكريمة.

ويتوجه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء والرجاء للمولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.