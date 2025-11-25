قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أغلقت الغرفة عليهم.. تجديد حبس 3 لصوص اقتحموا شقة سيدة بسوهاج

صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس ثلاثة متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب اتهامهم باقتحام شقة ربة منزل بقرية الطليحات بمركز جهينة في محافظة سوهاج.

ومحاولة سرقتها تحت تهديد السلاح الأبيض، قبل أن تتمكن السيدة من الإيقاع بهم واحتجازهم حتى وصول رجال الشرطة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة بلاغًا يفيد بقيام ثلاثة أشخاص باقتحام شقة سيدة مقيمة بالقرية مستغلين سفر زوجها لإحدى الدول العربية، ومحاولتهم سرقة مشغولاتها الذهبية.

وأظهرت السيدة شجاعة نادرة وتمكنت من استدراج المتهمين إلى إحدى حجرات المنزل وإغلاق الباب عليهم من الخارج، ثم استغاثت بالجيران الذين أسرعوا إلى مكان الواقعة وأبلغوا الشرطة.

وبالانتقال والفحص، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين الثلاثة داخل الشقة، وبحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سنج وسيوف استخدموها في تهديد المجني عليها، وبمواجهتهم أقروا بمحاولة السرقة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يومًا أخرى.

